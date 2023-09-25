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        Haberler Televizyon BÜYÜK SÜRPRİZ! MasterChef kim elendi? 24 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef elenen isim açıklandı!

        MasterChef'e eleme heyecanı: Veda eden isim kim oldu?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Haftanın son eleme adayı Tanya olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 24 Eylül 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:32
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        MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi sona ererken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 24 Eylül 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

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        MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

        MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında oynanan oyunların ardından en başarısız tabak yaparak yarışmaya veda eden isim Sefa oldu.

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        HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Bu haftanın eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.

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        27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.

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        23 EYLÜL MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASILDI?

        Mavi takım

        Ayaz (Kaptan)

        Kıvanç

        Tahsin

        Hasan

        Azize

        Sergen

        Barış

        Tanya

        Alican

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        Kırmızı takım

        Kerem (Kaptan)

        Barbaros

        Esra

        Dilara

        Tolga

        Batuhan

        Sefa

        Eda

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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