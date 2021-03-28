ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren 26. hafta maçına Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti. Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol ise 3 maç aradan sonra kazanarak 9. galibiyetini elde etti.

PROTOKOLDE GERİLİM!

Öte yandan mücadelede gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı ve maç durdu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Matt Farrell'a tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Albayrak, Matt Farrell'ı hakeme şikayet etti. Polisin güvenlik önlemlerinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2

1. Periyot: 33-27

Devre: 55-48

3. Periyot: 80-73