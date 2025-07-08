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        Haberler Gündem Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Şahin’in ifadesi ortaya çıktı

        Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Şahin’in ifadesi ortaya çıktı

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 08.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:59
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        Büyükçekmece Başkan Vekili'nin ifadesi ortaya çıktı
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        İş insanı Ali Nuhoğlu ifadesinde Ahmet Şahin'e, Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi olduğu dönemde hak edişlerini alabilmek için 540 bin dolar ve 1 milyon dolar olarak iki kez rüşvet verdiğini iddia etti. Akabinde paraların şoförü Oğuz Kağan Demircioğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şantiyede elden teslim edildiğini ileri sürdü.

        ŞOFÖR İFADE VERDİ

        İş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine ifadesine başvurulan şoför Oğuz Kaan Demircioğlu da 25 Temmuz 2024'te patronu Ali Nuhoğlu'nun kendisini arayıp ofisteki parayı Ahmet Şahin’e götürmesini istediğini söyledi.

        Demircioğlu, “Döviz cinsinden dolu çantayla Çırpıcı şantiyesine gittim. Ahmet Şahin, şantiyeye şoförüyle geldi. Aramızda konuşma olmadı. Parayı arabanın bagajına bıraktım." diyerek rüşveti bizzat kendisinin götürdüğünü iddia etti. Demircioğlu, ikinci buluşmanın ise 21 Ekim'de olduğunu ve bu görüşmede de Ahmet Şahin'e içi döviz dolu çantayı verdiğini ileri sürdü.

        "BAZ VERDİĞİM YERLER BENİM İŞ YERLERİM"

        Ahmet Şahin, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine vekil olarak seçilmişti. Şahin başkanlık görevinin 24'ncü gününde benzer bir iddia ile şoförü ve avukatı ile birlikte gözaltına alındı. Şahin, emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Şahin, Ali Nuhoğlu'nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtti. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra belediyedeki görevini de hatırlatan Şahin, dosyada delil olarak sunulan HTS kayıtlarının ve baz incelemelerinin belirtildiği Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy gibi yerlerin kendi çalışma alanında olan yerler olduğunu belirtti. Bu bölgede belediyenin ek hizmet binasını kullandığını ve bu bölgelerde bulunmasının doğal olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf: İHA

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