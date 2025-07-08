Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Şahin’in ifadesi ortaya çıktı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İş insanı Ali Nuhoğlu ifadesinde Ahmet Şahin'e, Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi olduğu dönemde hak edişlerini alabilmek için 540 bin dolar ve 1 milyon dolar olarak iki kez rüşvet verdiğini iddia etti. Akabinde paraların şoförü Oğuz Kağan Demircioğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şantiyede elden teslim edildiğini ileri sürdü.

ŞOFÖR İFADE VERDİ

İş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine ifadesine başvurulan şoför Oğuz Kaan Demircioğlu da 25 Temmuz 2024'te patronu Ali Nuhoğlu'nun kendisini arayıp ofisteki parayı Ahmet Şahin’e götürmesini istediğini söyledi.

Demircioğlu, “Döviz cinsinden dolu çantayla Çırpıcı şantiyesine gittim. Ahmet Şahin, şantiyeye şoförüyle geldi. Aramızda konuşma olmadı. Parayı arabanın bagajına bıraktım." diyerek rüşveti bizzat kendisinin götürdüğünü iddia etti. Demircioğlu, ikinci buluşmanın ise 21 Ekim'de olduğunu ve bu görüşmede de Ahmet Şahin'e içi döviz dolu çantayı verdiğini ileri sürdü.