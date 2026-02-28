Canlı
        Büyükçekmece'de 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

        Büyükçekmece'de 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 07:03 Güncelleme:
        Büyükçekmece'de 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir adres takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre; adreste yapılan aramalarda 225 kilo 650 gram sıvı, 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

