Büyükçekmece'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde Emre Vural idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Fotoğraf: DHA
3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.