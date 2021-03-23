Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Ömer Düzgün ve hocamız İsmail Kartal, İstanbul'da bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladılar. Yöneticilerimiz Yavuz Güney, Muzaffer Şahin ve Ahmet Dal'ın da hazır bulunduğu imza töreniyle hocamız, takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hocamız İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Haluk Kaplan, Cengiz Sirkan ve Kerem Güneş yapacak." denildi.

Ayrıca, Kartal'ın Antalya'ya geçerek takım kampına katılacağı aktarıldı.