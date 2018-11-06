Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Kağıthane Belediyesi, "Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde nostaljik, güneş enerjili komple dekovil yapım işi" adı altında bir ihale açtı. Nostaljik nitelikli dekovil hattının yapım ihalesi 27 Kasım 2018'de yapılacak. 3 kilometrelik dekovil hattında 3 durak bulunacak ve tur süresini 30 dakikada tamamlayacak. Günde 20 sefer ve 6 bin yolcu taşıması hedeflenen sembolik dekovilde 2 vagon bulunacak.

Dekovil ihalesinin teknik şartnamesine göre yapılacak araç metal ray üzerinde hareket etmeye uygun metal tekerlekli olup, dış görüntüsü klasik tarzda orijinal görüntüsüne sadık kalınarak günümüz şartlarına uygun olacak. Dekovil aracının hızı düz yolda 20 kilometreyi geçmeyecek.





İBB İPTAL ETMİŞTİ

İBB geçen yıl 25 kilometrelik "Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı Yapımı" için ihale açmış ancak daha sonra bu ihaleyi iptal etmişti.

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