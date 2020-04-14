Buzlu badem nasıl yapılır? Çiğ bademle yapılan buzlu bademi aktar, market veya kuruyemişçilerden temin edebilirisiniz. Buzlu Bademi yaz aylarında sahil kesiminde sıklıkla atıştırmalık olarak bulabilirsiniz. Büyük buz kalıplarının içerisinde muhafaza ediliriler.
Buzlu Badem Malzemeleri
- 100 gram kavrulmamış badem
- Buz parçası
- Sıcak su
Buzlu Badem Yapılışı:
- Bademleri bir kap içerisine alın. Sıcak suyu üzerine ilave edip 15 dakika bekletin.
- Bademin kabuklarını kolayca soymak için bunu yapmamız gerekir.
- Bademler ne kadar tazeyse o kadar çabuk soyulacaktır.
- Başka bir kaba aldığınız bademlerin üzerine buz parçaları ekleyerek afiyetle tüketebilirsiniz.
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