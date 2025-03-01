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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'nin 'amiral gemisi' modeli Tang Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        BYD'nin 'amiral gemisi' modeli Tang Türkiye'ye geldi

        Türkiye'de üretime başlamak için çalışmalarını sürdüren Çinli otomobil markası BYD, en büyük SUV modeli olan Tang'i Türkiye'ye getirdi. 7 kişilik oturma kapasitesine sahip elektrikli model, 108.8 kWsa kapasiteli bataryası ile 530 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:02
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        BYD'nin 'amiral gemisi' Türkiye'ye geldi
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        Türkiye'de fabrika kurma çalışmaları devam eden Çinli otomobil üreticisi BYD, markanın 'amiral gemisi SUV' modeli Tang'i satışa sundu. 7 kişilik kapasiteye sahip, elektrikli ve dört tekerden çekişli E segment SUV modelin, Mart ayının ilk haftasından itibaren showroomlarında yerini alacağı bildirildi.

        Yapılan açıklamaya göre, 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. Bu değer ile birlikte, mevcut ürün gamındaki en uzun menzilli model olmasının yanı sıra, 170 kW DC şarj desteğiyle BYD Türkiye’nin ürün gamındaki en yüksek şarj kapasitesine sahip model konumunda.

        Öte yandan, Tang, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kW (517 HP) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.

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        Arçta, yol koşullarını analiz eden sistem DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü gibi farklı donanımlar da yer alıyor. Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde sürüş konforu sağlamayı hedefliyor.

        Ölçüleri, 4970 mm uzunluk, 1955 mm genişlik ve 1745 mm yükseklik olarak açıklanan Tang, Türkiye’de Antrasit Gri, Saf Beyaz ve İnci Siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Kabin içinde ise taba renkli Nappa deri döşeme rengi tercih ediliyor.

        Aracın bagaj hacmi ise, 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşıyor.

        Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan araçta, Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi (Kamera sistemi ile) (DFM), Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Limit Bilgilendirme ve Kontrol Sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Otonom Acil Durum Freni gibi güvenlik donanımlar sunuluyor.

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