BYD Türkiye'ye VW'den yönetici transferi

Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye yapılanmasında üst düzey bir yönetici transferi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 20 yıla yakın deneyimi olan Tilbe Polat, BYD Türkiye’nin Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

1980 yılında İstanbul’da doğan Tilbe Polat, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programı ile tamamladı. Otomotiv sektöründe Polat, 2005 yılında Doğuş Otomotiv ile adım atan Tilbe Polat, gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulundu.