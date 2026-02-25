Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşunun 20. yılı kapsamında İstanbul’un tarihini bu kez “gece” odağında ele alan uluslararası bir sempozyum düzenliyor. “Karanlığı Aydınlatmak! Byzantion’dan İstanbul’a Gece Tarihleri” başlıklı sempozyum, 4–5 Haziran 2027 tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Enstitü, etkinlik için bildiri çağrısını şimdiden duyurdu.

Geceyi yalnızca karanlık saatlere indirgemeyen sempozyum, İstanbul’un iki bin yılı aşan tarihini gece deneyimi üzerinden yeniden okumayı amaçlıyor. Byzantion’dan Konstantinopolis’e, Osmanlı’dan cumhuriyete uzanan süreçte gecenin zamansal ve mekânsal deneyimi; farklı kaynaklar, disiplinler ve yöntemler üzerinden sempozyumla tartışmaya açılıyor.

Program kapsamında aydınlatma teknolojilerinden gece güvenliğine, eğlence kültüründen ibadet ritüellerine, gece ekonomisinden emek tarihine kadar pek çok başlık ele alınacak. Sempozyum, gecenin gündelik hayatı nasıl dönüştürdüğüne, kentsel deneyimi nasıl yeniden kurduğuna ve toplumsal sınırları nasıl görünür kıldığına odaklanan çalışmaları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Güncel tartışmalarla tarihsel perspektif buluşuyor

Sempozyum, ışık kirliliği, 7/24 kent yaşamı, toplumsal cinsiyet ve güvenlik, gece ekolojisi, yeraltı kültürleri, azınlık deneyimleri ve mekânları gibi güncel meselelerle tarihsel perspektifi buluşturan araştırmaları davet ediyor. Geceyi bir “analitik kategori” olarak ele alan çalışmaların yanı sıra duyusal tarih, dijital haritalama, sözlü tarih, ses manzaraları ve yaratıcı/performatif yöntemler de çağrı kapsamında yer alıyor.

Bildiri dışı formatlara da açık

Araştırma bildirilerinin İngilizce sunulması beklenirken; atölye, yaratıcı müdahale, gece yürüyüşü, topluluk konuşması ve dijital arşiv projeleri gibi alternatif formatlara Türkçe ya da İngilizce başvurular yapılabiliyor. Yerel topluluklarla etkileşim kuran projeler özellikle teşvik ediliyor. Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2026 olan sempozyuma başvurularla ilgili detaylara İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesinden ulaşılabiliyor.