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Citroën'in B- segment modeli C3, markanın en çok satılan otomobil unvanını aldı. İlk olarak pazara sunulduğu 2002 yılından günümüze toplam 4.5 milyon adet üretilen C3, 2016 yılında tanıtılan üçüncü nesil modeliyle de 1 milyon üretim adedini geride bıraktı.

Bu rakamlarla Citroën’in dünya çapında en çok satan modeli haline gelen C3, son olarak 2020 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

Yapılan açıklamaya göre, C3 geçtiğimiz yıl Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz, Danimarka, Slovakya ve Bulgaristan gibi pazarlarda kendi segmentinde en çok satan üç model arasında yer aldı.

C3 satışlarının yüzde 41’inin Shine üst donanım paketiyle tercih edildiği, satışların yüzde 65’inde de iki renk opsiyonunun tercih edildiği kaydedildi.