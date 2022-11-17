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Caddede eşini yere yatırdı! Peş peşe tetiğe bastı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşi Hülya A.'yı sokakta pompalı tüfekle vuran Ali A., aynı silahla intihara teşebbüs etti. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

Caddede eşini yere yatırdı! Peş peşe tetiğe bastı!
AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde, Ali A. (40) ile eşi Hülya A. (35) arasında tartışma çıktı. Bu sırada yere yatırdığı eşine yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali A, aynı tüfekle kendisini de vurdu.

İKİ YARALI DA HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ambulans ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali A'yı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

"YAPMA NE YAPIYORSUN' DEDİLER"

Olay yeri yakınında iş yeri bulunan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada bir kadının "Yürü git" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, "Yüzlerini görmedim, adamın elindeki silahmış, ben sopa zannetmiştim. Buradaki gençler polisi aradı. O sırada kadını yere yatırmış. Buradakiler 'yapma, ne yapıyorsun' dediklerinde silah aniden patladı, ben de içeri girdim. Görmedim, sadece seslerini duydum. Sonra bir el daha ateş etti, onu da 'kendine ateş etmiş' dediler." diye konuştu.

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