Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ve uzun yıllardır hayalini kurduğu dizisi 'Yaratılan' 20 Ekim'de Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi toplayan dizi hakkında merak edilen: "Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yaratılan konusu nedir? Netflix Yaratılan oyuncuları kim?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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NETFLIX YARATILAN KONUSU NEDİR?

Osmanlı Dönemi'nde geçen dizide ölüm ve ahiret kavramlarına odaklanılıyor. Hikayede genç ve tutkusu olan tıp öğrencisi Ziya'nın çözülemeyen gündelik sorunları bulma arzusu konu alınıyor. Okumak için geldiği İstanbul'da İhsan Hoca ile tanışan Ziya, gizli bir işe bulaşıyor. Giriştikleri yasak iş hem İhsan'ın hem Ziya'nın hayatını felakete sürüklüyor.