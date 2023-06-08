Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanık Çağatay Akman hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Çağatay Akman, "Öykü Uslu’dan şikâyetimi geri çekiyorum. Zaten o da geri çekti ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikâyetim devam etmektedir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"DİĞER ŞAHISLA İLGİLİ HÂLÂ ŞİKÂYETİM DEVAM EDİYOR"

Duruşmanın ardından mahkeme salonundan ayrılan Çağatay Akman, basın mensuplarına, "Toplu olarak zaten şikâyetten vazgeçtik. Diğer şahısla ilgili hâlâ şikâyetim devam ediyor. Onun da şikayeti devam ediyor" şeklinde konuştu.