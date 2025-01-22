Çağatay Çelik yazdı: Hatalar zinciri devam etti
Galatasaray avucunun içindeki Dinamo Kiev'i yediği iki basit golle ellerinden kaçırdı ve ilk 8 ihtimalini zora soktu. Sarı-kırmızılıların savunmada yaptığı zincirleme hatalar bu maçta da devam etti
UEFA Avrupa Ligi’nde puan tablosunda en iddialı durumda yer alan temsilcimiz Galatasaray ligin dibine demir atmış Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldı.
3-1 öne geçen ve maçı rahat bir şekilde götüren sarı-kırmızılılar skorun 3-2’ye gelmesinin ardından kontrolü kaybetti.
Oyuna sonradan giren Yarmolenko önce skoru 3-2’ye getirdi ardından Davinson Sanchez’in üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği kazandırdı.
Mücadele 3-3’lük eşitlikle noktalanırken Galatasaray adına akıllarda tek soru geldi: Bu savunmaya ne oldu?
Son iki sezon kazanılan şampiyonlukları savunmasıyla elde eden ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray bu sezonki 25 maçın 21’inde kalesinde gol gördü.
Abdülkerim Bardakcı mücadele ardından yaptığı açıklamada yenilen gollerde sorumluluğun büyük bölümünün savunmacılarda olduğunu ancak savunmanın 11 kişiyle yapıldığını ifade etti.
Geçen sezon Sacha Boey’un satışı sonrasında ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray’da Okan Buruk baskı boyunu biraz kısaltarak çözüm bulmuştu.
Bu sezon zaman zaman üç stoperli zaman zaman ise dörtlü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı savunmanın kırılganlığına çözüm bulamadı.
Ismail Jakobs’un pozisyon hataları gole davetiye çıkarırken sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan’ın performansı da ne hücumda ne savunmada vasatı bulabildi.
Geçen sezonlara kıyasla daha geniş bir alanı savunmak zorunda kalan Lucas Torreira - Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in performansları da düşüşe geçti.
Dinamo mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkerim Bardakcı savunma üzerine çok çalıştıklarını ve kısa süre içerisinde eskisi gibi az gol yiyen bir takıma dönüşeceklerini ifade etti.
Galatasaray yönetimi hem stoper hem sağ bek bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor.