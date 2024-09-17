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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi

        Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 17.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:29
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        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu nedeniyle ertelenen müsabaka kağıt üzerinde dezavantaj gibi görünse de Galatasaray bunu avantaja çevirmeyi başardı. Cumartesi günü oynanacak derbiye hazırlık için Fenerbahçe’nin daha fazla vakti; Galatasaray’ın ise hem dinlenme hem de hazırlık için daha kısıtlı süresi olacaktı. Ancak halen sezon başı sayılabilecek bu takvimde yapılan bu maç, form grafiği nedeniyle haneye artı oldu.

        Galatasaray’da Okan Buruk, Rizespor müsabakasıyla birlikte alıştığımız pres anlayışının dışına çıkmış ve değişiklik yapmıştı. Önceden rakip kaleye kadar adam adama baskı uygulayan sarı-kırmızılılar, baskı merkezini iki maçtır daha geriye çekiyor. Daha önce savunma ve orta saha arasında büyük boşluklar bırakan Galatasaray böylece daha az bir alanı kaplıyor ve bu da topu geri kazanma süresini kısaltıyor.

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        Kağıt üzerinde 4-2-3-1 gibi görünen sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan kilit bir rolde. Sahaya sağ bek olarak çıkan Kaan top Galatasaray’dayken üçüncü stoper gibi konumlanıyor ve iki kişi oyun kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar üçüncü bir opsiyon ile topu geriden daha rahat çıkarıyor. Üçüncü bir stoper ile Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı da rakibe baskıda daha ön bölgelere rahatlıkla gidebiliyor; orta sahadaki Gabriel Sara ve Lucas Torreira da bir baskı alanı bulabiliyor.

        Fiziken en iyi dönemlerini geride bırakan futbolculardan daha dinamik oyunculara yönelen Galatasaray halen kabuk değişimi sürecinde ancak Okan Buruk’un ilk sezonundan işaretler görüyoruz. Dinamik, sahada her top için mücadele eden, top Galatasaray’dayken koşularla sahayı genişleten bir takım, geçen sezonki futboldan sonra heyecan veriyor. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ölçü olup olmayacağını Fenerbahçe derbisi gösterecek.

        Okan Buruk, transfer döneminin kapanması ve gidecek gelecek oyuncuların netleşmesiyle rahat bir nefes aldı. Florya’nın kapısını içeriden kapatan Okan Buruk ile ekibi negatif havayı pozitife çevirmiş durumda.

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