Çağatay Ulusoy: "Her şeye inanmayın"
Çağatay Ulusoy, Etiler'deki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak yeni projesi ve bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı yönündeki iddialara cevap verdi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yapımcı Timur Savcı, Burak Sağyaşar ve yönetmen Uluç Bayraktar ile Etiler'deki bir restoranda 4 saat süren bir toplantı yaptı.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çağatay Ulusoy, "Son hazırlıkları konuştuk, partnerim henüz belli olmadı" dedi.
Ayrıca balık tutma ve basketbol konusundaki becerisi kendisine sorulması üzerine, ünlü oyuncu; "Sevdiğim şeylere vakit ayırmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.