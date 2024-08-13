Çağdaş Atan: 2. yarıda gerçek kimliğimizi gösterdik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rizespor’un ilk yarı oyunu domine ettiğini söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, "Bence sezonun birinci maçı için hiç fena bir maç olmadı. Çok tempolu oldu. Özellikle ilk yarısı Rizespor'un büyük üstünlüğüyle geçti. Bugün çok fazla rotasyon yaptık. Konsantrasyonumuz ligden daha fazla play-offları geçene kadar Avrupa'da. Bu yüzden rotasyon yapmamız gerekiyor. Diğer oyuncularımızı hem taktiksel hem de deformasyon açısından rotasyona alıştırmamız gerekiyor. Rizespor'un zaten geçen seneden iç sahada çok güçlü bir oyunu vardı. Bugün ilk yarıda oyunu domine ederek o geçen seneki performansın tesadüf olmadığını gösterdiler. Biz ikinci yarı yaptığımız hamleler, taktiksel değişikliklerle, ikinci yarı biraz daha bekleme pozisyonuna geçip oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Rizespor'u ve İlhan hocayı tebrik ediyorum. İlk yarıdaki oyunlarından dolayı bir oyunu domine ettiler. Ama biz ikinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Özellikle hamlelerden sonra biz de oyuna ortak olduk" diye konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin ilk maçları hiçbir şekilde kolay değil. Çünkü takımımız yoğun bir hazırlık döneminden çıktı. Başakşehir takımına gelince 3 resmi maç yaptılar. Tabii ritim anlamında onlar için bir avantajken belki mental konsantrasyon anlamında onları bir tur geride bırakmış olabilir; maç önü senaryo buydu. Oyuna baktığımız zaman, ilk yarı son derece yüksek bir tempoda oynadık ve bunu pozisyonlara çevirmeyi de başardık. Bizim için çok iyi bir ilk yarı iken rakip kontra ataktan golü yakalayıp, öne geçti. Bu ortamda ikinci yarıya geride başlamamamız bizim için önemliydi. İyi bir korner golü bulduk. İkinci yarıya geldiğimiz zaman evet belki ilk yarıdaki tempo yoktu. Genel manada takımımın gösterdiği performanstan, istekten mutluyum ama bu kadar dominant olduğumuz bir oyunda bu kadar rakip ceza sahası içerisinde denemeler gerçekleştirdiğimiz bir oyunda skoru yükseltmemiz ve maçı kazanmamız gerekiyordu. Takımımı ve oyuncularımı kutluyorum. Başakşehir takımı da hem ligde hem Avrupa'da mücadele ediyor; onlara da başarılar diliyorum" dedi.