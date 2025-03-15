Çağdaş Atan'dan istifa sinyali!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Çağdaş Atan "Bu akşam söyleyebileceğim tek şey şu; eğer varsa öyle bir şey futbolun tanrılarının bizi terk ettiğini düşünüyorum. Bu kaçıncı böyle maç. Kaçıncı oyunu domine ediş şeklimiz, girdiğimiz pozisyonlar, topu içeri sokamayışımız, kolay cezalandırılışımız...." dedi.