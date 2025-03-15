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        Çağdaş Atan'dan istifa sinyali!

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçtan sonra, "Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:10
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        Çağdaş Atan'dan istifa sinyali!
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.

        Mağlubiyetle ilgili konuşan Çağdaş Atan "Bu akşam söyleyebileceğim tek şey şu; eğer varsa öyle bir şey futbolun tanrılarının bizi terk ettiğini düşünüyorum. Bu kaçıncı böyle maç. Kaçıncı oyunu domine ediş şeklimiz, girdiğimiz pozisyonlar, topu içeri sokamayışımız, kolay cezalandırılışımız...." dedi.

        İSTİFA SİNYALİ

        İstifa ile ilgili konuşan Çağdaş Atan "Bu kadar çalışmaya, bu kadar oyuna... 10 kişi bile çok iyi oynadık. İlk yarı 3-0 önde girmek gerekirken 1-0 geride girdik. Oyuncularıma devrede ilk yarıda yaptıklarımızı aynen devam etmelerini istedik. İkinci yarı muazzam başladık. Baskıda kazandığımız top ofsayt gerekçesiyle gol iptali, oyunu tekrar istememiz, pozisyonlar, penaltı... Penaltıyı atsak tamamen ivmeyi arkamıza alacağız ve maçı koparacak hale geleceğiz. Bunu da öngörüyorduk. Maalesef topu içeri sokamadık. Kolay cezalandırıldık. Bu oyuna çok yazık oldu. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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