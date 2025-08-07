Çağdaş Atan: Hata yaptık ama cesaretimizi kaybetmedik

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçtaki 3-1'lik Viking galibiyetini değerlendirdi.

Atan, Viking Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başlangıç yapmalarına rağmen basit bir top kaybından erken bir gol yediklerini belirtti.

Viking'in öne geçtikten sonra daha iştahlı oynamaya başladığını vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam, "Bu atmosferde ve sentetik sahada buraları oynamak zor. İlk yarı oyun kurmada ısrar da ettik. Ba'nın çizgiden çıkardığı toptan önce Brnic ve Da Costa ile yüzde 100 gol pozisyonlarımız var. Önde atamadık ama Ba müthiş bir müdahale yaparak bizi oyunda tuttu. İkinci yarıya da ilk 5-10 dakika kötü başladık. Duran topları çok iyi savunduk. Önce fizik gücü yüksek Selke ile Shomurodov'u, sonra da Ömer Faruk ile Umut'u oyuna aldık. İlk yarıda giren Deniz ile sonradan oyuna dahil olan tüm oyuncular müthiş katkı verdi. Tam bir takım oyunu oynadık. Bugünün kilit kelimesi cesaretti. Hata yaptıktan sonra oynayabilecek cesaretinizin olması çok önemli. Biz hata yaptık ama cesaretimizi hiç kaybetmedik. Skoru aldıktan sonra müthiş mücadele ettik. Hiçbir şey bitmedi. Zor bir maç yine bizi bekliyor. Avantaj yakaladık. Rövanşı da doğru oynayıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YUSUF OYNAMAK İSTEDİ"

Milli futbolcu Yusuf Sarı'nın hastalığı gerekçesiyle 17. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldığının hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Yusuf, 2 gündür serum alıyor. Ben onu oynamamaya yönlendirdim ama Yusuf oynamak istedi. İlk başlangıçta oyun onun tarafından oynanınca bayağı yoruldu ve fişi çekti. Erken müdahale yapmak zorunda kaldık. Maçtan önce kanat oyuncuları tercihinde Deniz'i de oynatabilirdim. Bazı şeyler bazı şeylere vesile oluyor. Viking de iyi bir takım. Taktiksel ve değişiklik anlamında iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nin bu sezon daha zorlu geçtiğini aktaran Atan, "Takımların UEFA Konferans Ligi'ne iştahı fazla. Lig aşaması da daha sert olacak. Adım adım gitmeliyiz. Büyük hedefimiz var. Ancak kısa vadede ilk hedefimiz lig formatına kalmak." değerlendirmesinde bulundu.