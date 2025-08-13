Ma&ccedil;ın ardından d&uuml;zenlenen basın toplantısında konuşan &Ccedil;ağdaş Atan, &Ccedil;ok mutluyuz. &Ccedil;ok zor bir eşleşmeydi. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisine karşı turu ge&ccedil;tiğimiz i&ccedil;in mutluyuz. İlk 45 dakikasını harika planlayıp harika uyguladık. Birka&ccedil; &ccedil;ok net pozisyon yakaladık. &Ccedil;ok efektif oynadık. &Ccedil;ok iyi baskılar yaptık. Birebir eşleşmelerde rakibe b&uuml;y&uuml;k problemler &ccedil;ıkardık ve uzun topla oynamaya y&ouml;nlendirdik. &Ccedil;ok şanssız ve hak etmediğimiz bir gol yedik. Gole erken reaksiyon vermek kırılma oldu. Soyunma odasından iyi d&ouml;nmemek bug&uuml;n beni mutsuz eden tek şey oldu. İlk yarıda aldığımız avantajın etkisi tedbirli oynamaya itti bizi. Oyuna girenler bizi diri tuttu. Rakibe net gol pozisyon vermedik. Kazanarak bitirmek isterdik ama b&ouml;yle g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir takıma karşı turu ge&ccedil;mek bizim i&ccedil;in mutluluk verici. Şimdi Kayserispor ma&ccedil;ına konsantre olacağız. diye konuştu. Play-off turunda ilk ma&ccedil;ını kazanan Rumen takımı Universitatea Craiova yla eşleşmeyi beklediklerini s&ouml;yleyen Atan, Rumen takımı gelecek gibi g&ouml;z&uuml;k&uuml;yor. Bize de ligin liderlerini &ccedil;ekmek yakışırdı. Rumen takımı &ccedil;ok iyi bir takım. &Ccedil;ok g&uuml;zel atmosfer yapıyorlar. Bize de b&ouml;yle zor bir kura yakışırdı ama hi&ccedil;bir şey kolay değil. Bunlarla m&uuml;cadele etmeye alışığız. Pazar g&uuml;nk&uuml; ma&ccedil;tan sonra o ma&ccedil;ı d&uuml;ş&uuml;neceğiz. ifadelerini kullandı. Eldor Shomurodov un beklediklerinden iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Atan, H&uuml;cum b&ouml;lgesinin &uuml;&ccedil; alanında da oynayabilen bir oyuncu. &Ccedil;ok istediğimiz bir oyuncuydu, repertuarı beklediğimizden geniş. Top ayağındayken bağlantı oyunu oynaması, pas kabiliyeti etkileyici boyutta. &Ouml;nde &uuml;&ccedil; iyi oyuncumuz var. şeklinde konuştu. Transferi g&uuml;ndemde olan Abbosbek Fayzullaev ile ilgili de değerlendirmede bulunan &Ccedil;ağdaş Atan, Şu an savaş durumundan dolayı Rusya ya uygulayan ambargo neticesinde sokamıyorsunuz. Bonservis &ouml;deyecek durumdayız ama bu y&uuml;zden farklı prosed&uuml;rler &ccedil;ıkıyor. Başkanımız bağlantılarını kullanmaya &ccedil;alışıyor, bir şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;lecek. Oyuncu da biz de sabırsızız. En kısa zamanda &ccedil;&ouml;z&uuml;lecektir diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. a&ccedil;ıklamasını yaptı.