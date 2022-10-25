Çağdaş sanat duayenlerinden kız çocuklarının eğitime erişimine destek!

25 Ekim 2022 Salı günü 17:00’da açılacak olan #HayalimOkul sergisini; sanatseverler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip duyarlı herkes 12 Kasım’a dek, pazar günleri ve resmi tatiller hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında FMV Galeri Işık’ta ücretsiz ziyaret edebilecek.

Koruncuk Vakfı yararına, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 2012 yılından beri kız çocuklarının gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek üzere kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında; 25 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Feyziye Mektepleri Vakfı, Galeri Işık ve Artelen Sanat’ın destekleri ile #HayalimOkul sergisi düzenlenecek.

ÇAĞDAŞ SANAT DUAYENLERİNİ BULUŞTURAN SERGİ

“Kız Çocuklarının Gerçeği, ‘HAYALLERİ’ Olsun.” sloganıyla düzenlenen #HayalimOkul sergisine, Türkiye ve dünya çapında tanınmış çağdaş sanatçılar değerli çalışmaları ile katkı sunuyor. Koruncuk Vakfı’nın desteklediği Koruncuklar yararına gerçekleştirilecek sergi; Ahmet Oran, Ali Raşit Karakılıç, Ali Yaycıoğlu, Arşo Kasparyan, Atölye 20 Kollektif Sanatçıları, Balkan Naci İslimyeli, Cem Sağbil, Ertuğrul Ateş, Fevzi Karakoç, Figen Batı, Hayati Misman, Kemal Kara, Mahmut Karatoprak, Malik Bulut, Mustafa Ayaz, Mustafa Plevneli, Orhan Kurmalı, Pınar Alişan, Saim Erken, Sevgi Karay, Yalçın Gökçebağ, Zahit Büyükişleyen gibi çok önemli sanatçıları bir araya getiriyor.

Resim ve heykel sanatçılarının özgün çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunan sergi; aynı zamanda sanatı, sosyal sorumluluk bilinci ile buluşturma özelliği de taşıyor. Destek olmak isteyen tüm sanatseverler; kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önemine dikkat çekmek üzere Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen #HayalimOkul sergisine davet ediliyor.