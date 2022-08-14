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Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından (ITF) Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
AA

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 bin dolar para ödüllü özel turnuvada, ay-yıldızlı tenisçi Çağla Büyükakçay, son bir ayda mücadele ettiği 15 maçın 12'sini kazanarak güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Radom kentindeki toprak kortlarda düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda Çağla Büyükakçay ilk turda Japon rakibini ve ikinci turda bir başka milli sporcu İlay Yörük'ü yendi. Çeyrek finalde Çek rakibine üstünlük kuran Çağla, yarı finalde ise Sloven sporcuyu geçerek adını finale yazdırdı.

Çağla, finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12'nci, W25 düzeyinde ise 7'nci tekler zaferini elde etti.

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