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        Haberler Magazin Çağla Şikel'den dikkat çeken plaj koşusu - Magazin haberleri

        Çağla Şikel'den dikkat çeken plaj koşusu

        Çağla Şikel, leopar desenli mayosuyla plajda kumların üstünde koştuğu videosuyla sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:06
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        Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme tatillerine devam ediyor.

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        Sosyal medyayı oldukça aktif olan; çocuklarıyla eğlendiği, dans ettiği, spor ya da meditasyon yaptığı anları paylaşan Çağla Şıkel, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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        Çağla Şikel, leopar desenli mayosu ve düzgün fiziğiyle kumların üstünde koştuğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        45 yaşındaki Çağla Şikel'in paylaştığı o video, sosyal medyada takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Çağla Şikel
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