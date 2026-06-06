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        Haberler Objektife Takılanlar Çağla Şıkel: Konuşacağım bir konu değil - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Konuşacağım bir konu değil

        Bir etkinlikte görüntülenen Çağla Şıkel, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Mertcan Tunca ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Şıkel, "Konuşacağım bir konu değil. Hayatımın bu kısmını yansıtmak ve paylaşmak istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        "Konuşacağım bir konu değil"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir etkinlikte görüntülenen Çağla Şıkel, özel hayatı, çocukları ve tatil planları hakkında konuştu. Şıkel, "Yaz sörfle başladı. Bayağı hareketli bir yaz oluyor. Ben de tatile giriyorum, son yayınımı yaptım. Çocukların mezuniyet törenleri var, sonrasında Çeşme'ye geçeceğiz" dedi.

        Çağla Şıkel, 2008–2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay hakkında da açıklamalarda bulundu.

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        "ANNELİK ÇOK GÜZEL BİR YOLCULUK"

        Annelik deneyimini paylaşan 47 yaşındaki ünlü isim, "Başarı tuhaf bir his. Bir anne olarak çocuklarımın başarılı olmasını elbette istiyorum. Ancak her başarılı olduklarında, 'Yeter ki sağlıklı ve mutlu olsunlar' diye sürekli drama bağlayan bir annelik tarafım var. Hiç başarılı olmasalar da onlarla aynı gururu duyar, aynı sevgiyle annelik yaparım. Başarı ancak kendilerini mutlu eder, ben her zaman onların arkasındayım. Annelik çok güzel bir yolculuk" diye konuştu.

        "HAYATIMIN BU KISMINI PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

        Geçtiğimiz günlerde Mertcan Tunca ile tatilde görüntülenen Şıkel, aşk iddialarıyla ilgili soruları ise "Konuşacağım bir konu değil. Hayatımın bu kısmını yansıtmak ve paylaşmak istemiyorum" diyerek, yanıtsız bıraktı.

        Ayağındaki bantla dikkat çeken sunucu, sörf yapmaktan kaynaklı kasılmalar yaşadığını belirtti. İki gündür fizik tedavi gördüğünü söyleyen Şıkel, kalçası için çektirdiği MR sonuçlarının ise pek iyi gelmediğini ifade etti.

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        #çağla şıkel
        #Mertcan Tunca
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