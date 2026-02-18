Çağla Şıkel: Yalnız kalmaktan korkmuyorum

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Melis İşiten'in YouTube programına konuk olarak hem özel hayatına hem de ilişkilere bakışına dair açıklamalarda bulundu.

"SABAH UYANMAK HEYECANLI GELİYOR"

Şıkel, "Bugünkü Çağla âşık olduğu zaman dengeleri tamamen kayıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Kayıyor biraz. O denge bozuluyor açıkçası ama iyi anlamda bozuluyor. Neşeli bir anlamda bozuluyor. Daha heyecanlı, daha mutlu oluyorum. Sabah uyanmak heyecanlı geliyor. Ama aşk durumu yatma saatimi veya sörfe gitmemi değiştirebilen bir şey değil. Artık belli bir yaştan sonra oturmuş bir düzenim var ama onun içerisinde dahil olduğunda veya birlikte bir şeyler paylaşabildiğimizde güzel olur diye düşünüyorum."

"SOĞUMAK İÇİN CAN ATARIM"

"Erkeklerin hangi davranışları seni soğutur?" sorusuna ise net bir cevap veren Şıkel; "Birçok şey. Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün. O yüzden mümkünse bir an önce soğuyayım. Evlenmek, sonrasında boşanmak, çocuklarını kucağına almış olmak, onları büyütmek, yaşamında birçok şeyin hakimiyetinin elinde olması gibi durumlardan sonra ilişki meselesi açıkçası birazcık daha o büyüsünü yitiriyor. 47 yaşındayım. Bu kadar kendini oturtmuş bir kadın zaten ancak aynı kafada olan ve aynı şeyleri yapmaktan zevk alan biriyle yaşamı paylaşmaya başlar. Ancak bir ilişki içerisinde fark etmeden girmiş olabilirim. Yoksa benim öyle bir vaktim yok." dedi.