Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Yalnız kalmaktan korkmuyorum - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Yalnız kalmaktan korkmuyorum

        Çağla Şıkel, konuk olduğu programda aşk, ilişkiler ve yalnızlık üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Şıkel, "Aşk dengemi iyi anlamda bozuyor ama hayat düzenimi değiştiremez" derken, "Yalnız kalmaktan korkmuyorum, hayatımda hesaplı ilişkiler yok" sözleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:38 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yalnız kalmaktan korkmuyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Melis İşiten'in YouTube programına konuk olarak hem özel hayatına hem de ilişkilere bakışına dair açıklamalarda bulundu.

        "SABAH UYANMAK HEYECANLI GELİYOR"

        Şıkel, "Bugünkü Çağla âşık olduğu zaman dengeleri tamamen kayıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Kayıyor biraz. O denge bozuluyor açıkçası ama iyi anlamda bozuluyor. Neşeli bir anlamda bozuluyor. Daha heyecanlı, daha mutlu oluyorum. Sabah uyanmak heyecanlı geliyor. Ama aşk durumu yatma saatimi veya sörfe gitmemi değiştirebilen bir şey değil. Artık belli bir yaştan sonra oturmuş bir düzenim var ama onun içerisinde dahil olduğunda veya birlikte bir şeyler paylaşabildiğimizde güzel olur diye düşünüyorum."

        REKLAM

        "SOĞUMAK İÇİN CAN ATARIM"

        "Erkeklerin hangi davranışları seni soğutur?" sorusuna ise net bir cevap veren Şıkel; "Birçok şey. Genel soğumak için can atarım. Mümkünse soğuyayım yani hemen. Çünkü ya şimdi soğuyacağım ya da yarın öbür gün. O yüzden mümkünse bir an önce soğuyayım. Evlenmek, sonrasında boşanmak, çocuklarını kucağına almış olmak, onları büyütmek, yaşamında birçok şeyin hakimiyetinin elinde olması gibi durumlardan sonra ilişki meselesi açıkçası birazcık daha o büyüsünü yitiriyor. 47 yaşındayım. Bu kadar kendini oturtmuş bir kadın zaten ancak aynı kafada olan ve aynı şeyleri yapmaktan zevk alan biriyle yaşamı paylaşmaya başlar. Ancak bir ilişki içerisinde fark etmeden girmiş olabilirim. Yoksa benim öyle bir vaktim yok." dedi.

        Şıkel sözlerine şöyle devam etti; "20'li yaşlarda camia içerisindeki o gelgitler, sana 'canım' deyip sonra magazinde arkandan bir şeyler söylediğini duyduğun zamanlarda çok hayal kırıklıkları yaşadım. Sonrasında da o yalnız kalma durumunun çok güzel bir şey olduğunu anladığında bir başkasıyla bir derdin kalmıyor. Yalnız kalmaktan korkmuyorum. Şunu da demek istemiyorum; hiç arkadaşım olmasın. Sadece hesaplı ilişkiler yok hayatımda."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 18 Şubat 2026 (TBMM'de Terörsüz Türkiye Mesaisi)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na TOGG hediyesi. TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi. Siyasette "Boş senete imza" polemiği. Gazeteci Enver Aysever için iddianame. Cenevre'de Ukrayna müzakereleri. İngiltere'de sosyal medya yasağı. 30 milyonluk soygunda 9 tutuklama. Jesse Jackson hayatını k...
        #çağla şıkel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"