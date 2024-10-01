Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği
İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Saraç ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.