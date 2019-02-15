Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi 2014-1019 arası yılları kapsayan 7. seçim dönemini, dün yaptığı son aktif toplantı ile tamamladı. Mart ayında ise İBB Meclisi, herhangi bir dosya görüşmeden, yasal zorunluluk gereği sadece aç-kapa yapacak.



Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet'in başkanlığında toplanan İBB Meclisi, son toplantısında 145 dosyayı görüştü. Büyük kısmını imar dosyalarının oluşturduğu, Meclis gündeminin 32 numaralı dosyası Çağlayan Meydanı ile ilgiliydi. Dosya İBB Meclisi'nden, üzerinde bir konuşma yapılmadan oy çokluğu ile geçti.



"Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8483 ve 8486 Adalara İlişkin Çağlayan Meydanı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" başlığı ile meclise gelen dosya, İBB ile söz konusu adalarda mülkiyeti bulunanlar arasında yapılacak olan protokolü kapsıyor.





PROJENİN AMACI

Hukuk ve Kentsel Yenileme komisyonlarının ortak raporu olarak meclise gelen dosyada, söz konusu projenin amacı şöyle açıklandı:



"Belediye Başkanlığımızca kentsel dönüşüme yönelik yapılan çalışmalar ile Çağlayan Meydanı'nın sağlıklı işleyen, güvenli ve örnek teşkil edecek bir meydan niteliğine dönüşmesini sağlamak amacıyla, çevresinde bulunan mevcut yapı stokunun yenilenmesi, bölge için uygun fonksiyon kararların alınması ve bulunla birlikte sürdürülebilir, güvenli, yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi hedeflenmektedir."



Dosyada yer alan bilgilere göre "Dağıtım ve Uzlaşma Modeli" ve "Ön Sözleşme" hazırlanarak, söz konusu alan içinde bulunan hak sahipleriyle ön görüşmeler yapılacak.



Meclisin aldığı kararın sonuç bölümünde şöyle denildi:



"Çağlayan Meydanı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında malikler ile anlaşma yapılabilmesini teminen hazırlanan protokolün imzalanması ve uygulanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18/g maddesi uyarınca uygun görülmüştür."



Karar, Çağlayan'da bulunan Adliye Sarayı'nın batısında kalıyor ve yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.