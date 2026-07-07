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        Haberler Magazin 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın okuma provası gerçekleşti

        'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın okuma provası gerçekleşti

        Çekimleri, İstanbul ve Almanya'da yapılacak olan 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın okuma provası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Okuma provasında buluştular

        Türk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serisi olarak kayıtlara geçen 'Çakallarla Dans', 8'inci filmi 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' ile bu kez izleyiciyi uluslararası bir maceraya çıkaracak. 14 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanan filmin oyuncu ve teknik ekibi, çekimler öncesinde düzenlenen okuma provasında bir araya geldi.

        Provaya filmin oyuncularının yanı sıra yönetmen ve senarist Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ile genel koordinatör Hülya Şeker de katıldı. Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Timur Acar, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Ceyhun Yılmaz, Mazlum Sümer, Tim Seyfi, Murat Çelik, Sergen Deveci, Tanju Bilir ve Nazlı Senem Ünal'ın da yer aldığı buluşma, bol kahkaha ve renkli görüntülere sahne oldu.

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        Hazırlık çalışmalarına ocak ayında başlanan 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' için Almanya'da çekilecek sahnelerin mekân araştırmaları da tamamlandı. Bu süreçte Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu), Köfte Necmi (Timur Acar), Fatma (Didem Balçın) ve Hüseyin Abi (Hakan Bilgin) karakterlerinin yer alacağı çekim noktaları belirlendi.

        Serinin yeni filminde usta oyuncu Nur Sürer'in hayat verdiği 'Yenge' karakterinin yanı sıra; Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun, Ceyhun Yılmaz, Sergen Deveci, Nazlı Senem Ünal ve Tanju Bilir de oyuncu kadrosuna katıldı.

        'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın konusu ise kısaca şöyle: Yıllardır birlikte türlü belaların üstesinden gelen Çakallar ekibi, hayatlarında yeni bir düzen kurmaya çalışırken gizemli bir şekilde kaçırılarak kendilerini Almanya yolunda, bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulur. Şerafettin Top Müller'in planları doğrultusunda başlayan bu absürt yolculukta Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi; hem aralarındaki kırgınlıklarla yüzleşmek hem de farkında olmadan dahil oldukları uluslararası bir suç organizasyonunun içinde hayatta kalmak zorunda kalır. Çakalların bilmedikleri topraklarda itaat etmekten başka seçenekleri yoktur. Şerafettin'in annesi ve aynı zamanda insan kaçakçılığı çetesinin lideri olan Yenge'nin kurduğu düzende ayakta kalmaya çalışırlar. Şerafettin'in üvey kız kardeşi Maria Nur ise çeteyi çökertmeleri şartıyla onlara yardım eder. Finalde ise Çakalları çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Yıllardır adını duydukları Dayıoğlu sonunda karşılarındadır. Kahramanlarımız, içine düştükleri bu büyük oyundan kurtulmaya çalışırken dünya çapında ses getirecek bir planı da bozmaya hazırlanırlar.

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        #Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması
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