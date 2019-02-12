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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ucuza aldıkları ağır hasarlı araçlar için çalıntı başvurusunda bulunarak kredi kuruluşları ve sigorta şirketlerini yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheliden 50'si adliyeye sevk edildi.
TRAFİK SİGORTA KAYITLARINDA OLMAYAN
AA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı olan ancak trafik sigorta kayıtlarına yansımayan araçları düşük fiyata alarak, bunlara suç örgütü üyelerine çeşitli finans kuruluşlarından usulsüz kredi kullandırıp kasko ve poliçe yaptırıldığı, daha sonra araçlara çalıntı müracaatında bulunarak suç uydurup kredi kuruluşlarını ve sigorta şirketlerinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
6 AYLIK TAKİP SONUCU OPERASYON
Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen suç örgütü elebaşı İ.B. ile örgüt üyesi 72 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Şişli, Beykoz, Sancaktepe ve Ümraniye ile Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
10 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK
Suç örgütü üyelerinin, piyasadan ucuz fiyata aldıkları 36 ağır hasarlı araç için çalıntı başvurusunda bulundukları, bu yöntemle kredi kuruluşlarını ve sigorta şirketlerini 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 50 şüpheli ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç uydurma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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