Son zamanlarda özellikle de takip edilen 2019 yılının tatil günleri belli oldu. Geçtiğimiz sene bayram tatillerinin fazla olması nedeni ile yıllık tatiller de uzamıştı. Bu nedenle yeni senenin tatil günleri merak konusu oldu. İşte, 2019 resmi tatil günleri...

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonu ile birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil edilecek.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran salı günü başlayacak. Hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve çalışanlar için hafta sonuna denk gelmesi sebebi ile 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bayram Cuma günü kutlanacak. Hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bayram Salı günü kutlanacak tatilini Pazartesi ile birleştirenler hafta sonu ile 4 gün tatil yapmış olacak.

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