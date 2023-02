Call of Duty WarZone Sistem Gereksinimleri 2023: Call of Duty WarZone Kaç Gb Yer Kaplar?

Modern Warfare oyununa erişmek için oyuncuların yaklaşık 80 GB indirmeleri gerekecektir. Bunun için de ilgili dijital mağazalarından Warzone'u indirmeleri en doğrusudur. Yağma modunda oyuncular harita üzerinde yağma yaparak, düşmanları öldürerek veya sözleşmeleri yerine getirerek en çok parayı alan kişi olmak için yarışacaklardır.

Call Of Duty Warzone Kaç GB Ram İstiyor?

Warzone'un Battle Royale modunda, 150 oyuncu bir adaya inecek ve aralarından sadece biri kalana kadar veya takım olarak oynama durumunda sadece bir takım hayatta kalana kadar birbirleriyle savaşacaktır. Warzonre haritası, diğer Call of Duty'deki çok oyunculu haritalardan esinlenen alanları içeren ve Call of Duty: Modern Warfare'deki diğer ayarları entegre eden büyük bir şehir olan Verdansk olarak adlandırılır. Spesifik olarak haritaya yayılmış 300'den fazla ilgi noktası vardır. Bu tür oyunlarda her zaman olduğu gibi ormanlar, kırsal alanlar veya şehirler gibi farklı manzara türleri sunulur.

Bilmeniz gerekir ki Warzone'un ücretsiz versiyonu 83 GB ile 101 GB arasında yer kaplayacaktır. Bu, indirme tamamlanana kadar silahlı çatışma modunda botlara karşı çevrimdışı oynamaya başlamanıza izin verecek bölümlere ayrılmış bir indirmedir. Bu ilk segment 20 GB gibi bir alana sahiptir. Eğer Call of Duty WarZone kaç GB ram istiyor diye merak ediyorsanız istenen ram özelliği ise en az 8 GB şeklindedir. Ayrıca sadece bilgisayarlarda değil, konsollarda da oynanabilmektedir. İşte Call of Duty WarZone sistem gereksinimleri.

Minimum gereksinimler:

Windows 10 64 Bit İşletim Sistemi

Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci

8 GB RAM

32 GB'a kadar Hi-Rez Varlık Önbelleği

Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX470 GPU

2 GB video belleği

60 FPS'den yüksek oynamanız önerilen gereksinimler:

İşletim Sistemi Windows 10 64 Bit veya Windows 11 64 Bit

Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci

12 GB RAM

32 GB'a kadar Hi-Rez Varlık Önbelleği

Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 GPU

4 GB video belleği

Yüksek yenileme hızına sahip monitörlerle rekabet düzeyi için:

İşletim sistemi Windows 10 64 Bit veya Windows 11 64 Bit

Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 1800X işlemci

16 GB RAM

32 GB'a kadar Hi-Rez Varlık Önbelleği

Nvidia GeForce RTX 3060Ti veya AMD Radeon RX5700XT GPU

8 GB video belleği

Yüksek kare hızlarında 4K için:

İşletim sistemi Windows 10 64 Bit veya Windows 11 64 Bit

Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X işlemci

16 GB RAM

64 GB'a kadar Hi-Rez Varlık Önbelleği

Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT GPU

10 GB video belleği

İşletim sistemlerinin en güncel sürümlerine sahip olmanız gerekeceğini belirtmek gerekir. Hem Modern Warfare 2 hem de Warzone 2.0 sürümleri Intel veya AMD dışındaki hiçbir işlemciyi desteklememektedir. Bu tür savaş oyunları her ne kadar ilgi çekici ve popüler olsa da ebeveynler kendi çocukları için oyun seçiminde yine de titiz olmalarıdır. Dolayısıyla eğer herhangi bir oyunda yaş sınırı için uyarı varsa dikkat edilmelidir.

