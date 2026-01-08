Cam, ışık ve hayal gücüyle örülü bir öğrenme programı: Camın Nefesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize sergisinden ilhamla hazırlanan “Camın Nefesi” başlıklı yeni bir programla çocuklara ve ebeveynlere yönelik yaratıcı atölyeler düzenliyor.

10–17 Ocak arasında gerçekleştirilecek program, camın ışıkla kurduğu ilişkiyi, taşın dokusunu ve dört elementin bir aradalığını odağına alan duyusal ve oyunlu bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Serginin kavramsal dünyasından beslenen “Camın Nefesi”, çocukları farklı malzemeleri keşfetmeye, gözlemlemeye, onlara dokunmaya ve birlikte hayal kurmaya davet ediyor. Camın şeffaflığı, obsidyenin yüzeyi, doğal ve yapay formların karşılaşması gibi sergide öne çıkan unsurlar, program boyunca hem bireysel hem de kolektif üretim süreçleriyle yeniden yorumlanıyor. Böylece sergi mekânı, çocuklar için hayal gücünü ve duyusal farkındalığı besleyen kapsayıcı bir keşif alanına dönüşüyor.

IŞIĞIN HAREKETİYLE ŞEKİLLENEN FORMLAR

Program kapsamında gerçekleştirilen “Işık Yansıtan Spiraller” atölyesi, camın ışık geçirgenliğinden ve renklerin mekânla kurduğu ilişkiden yola çıkarak çocukları dekoratif sarkıtlar tasarlamaya davet ediyor. Sergideki cam sarkıt eserleri inceleyen çocuklar, ışığın hareketini ve yansımasını gözlemledikten sonra renkli asetatlar ve cam parçalarıyla spiraller üretiyor. Atölye, çocukların malzeme deneyimini ve mekânsal algılarını destekleyen yaratıcı bir süreç sunuyor.

.png BİRLİKTE KEŞFETMEK, BİRLİKTE HAYAL KURMAK Ebeveynlerin de sürece dahil olduğu "Camdan Masal Yolculuğu: Ebeveyn - Çocuk Müze Deneyimi" atölyesi, Åsa Jungnelius'un eserlerini dört element ve "nefes toplamak" temaları etrafında kurgulanan oyunsu bir anlatı eşliğinde keşfe açıyor. Jeux Dramatiques yönteminden yararlanan atölyede çocuklar ve ebeveynler, sergi mekânını bir masalın parçası olarak deneyimliyor; seçtikleri roller, doğaçlama oyunlar ve ortak üretimle sanata birlikte yaklaşmanın yollarını araştırıyor. CAMIN PARILTISI, SERAMİĞİN DOKUSU "Cam Işıltılı Seramik Formlar" atölyesi, camın parlaklığı ile seramiğin dokusunu bir araya getirerek çocukları üç boyutlu üretime davet ediyor. Sergideki cam eserler ve mermer heykellerden ilham alan katılımcılar, seramik hamuruna şekil veriyor; renkli cam mozaikler ve siyah cam parçalarıyla tasarımlarını tamamlıyor. Ortaya çıkan objeler, çocukların hayal gücünü somut bir üretime dönüştürmelerine imkân tanıyor. .png DÖRT ELEMENT ARASINDA BİR YOLCULUK Programın bir diğer atölyesi olan "Dört Elementin İzinde", sergi mekânında yapılan keşfi kısa bir üretim süreciyle birleştiriyor. Çocuklar, camın ışıkla ilişkisini, obsidyenin karanlık parıltısını ve doğal formların heykellere dönüşümünü gözlemledikten sonra, ilgilerini en çok çeken formu seramik hamuruyla yeniden yorumluyor. Atölye, sergide yaşanan görsel ve duyusal deneyimi kişisel bir "sergi hatırası"na dönüştüren yaratıcı bir kapanış sunuyor.