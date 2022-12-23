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Haberler Sağlık Çam Kozalağı Pekmezi Ne Kadar Tüketilmeli? Kozalak Şurubu Günde Ne Kadar İçilmeli?
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Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu günde ne kadar içilmeli?

Son dönemlerde adından sıkça bahsedilen çam kozalağı pekmezi herkes tarafından yapılmaya ve tüketilmeye başlandı. Çam kozalağı pekmezi solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklarda iyileşme sürecini hızlandırıyor. Özellikle öksürük kesici bir etki oluşturuyor.

Çam Kozalağı Pekmezi Ne Kadar Tüketilmeli? Kozalak Şurubu Günde Ne Kadar İçilmeli?
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Kozalak Şurubu Günde Ne Kadar İçilmeli?

Ülkemizde giderek meşhur hale gelen ve sağladığı şifalarla tercih sebebi olan, çam tomurcukları esansiyel yağ olarak bronşiti tedavi etmek için kullanılır, çam iğneleri C vitamini kaynağı, çam katranı ise cilt merhemi olarak kullanılıyor ve çam kozalakları öksürük, grip, nefes almada zorluk ve yemek tarifleri için temel olarak kullanılıyor.

Kozalak şurubunun, insan organizması üzerinde bağışıklığı güçlendirici ve sakinleştirici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

Kozalak şurubundan istifade etmek isteyenler, kozalak şurubu günde ne kadar içilmeli? sorusunu merak ediyor. Kozalak şurubu günde 2 yemek kaşığını geçmemeli. Doğadan gelen şifa kaynağı olsa dahi fazla tüketmek alerjik bir takım rahatsızlıklara neden olabilir.

Aşırı kullanım mideye de zarar verebilir. Fazla kullandığınızı düşünüyorsanız birkaç gün ara vermelisiniz.

Kozalak şurubu yedi yaşına ulaşmış ve 7 yaş üstü çocuklara günde bir çay kaşığı verilebilir. Eğer alerji problemi yoksa bağışıklık için yararlı olan bu ürünü güne başlarken rahatlıkla alabilirsiniz.

Her gün yarım ya da bir çay kaşığı (çocuklar için) alınan kozalak şurubu hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar.

Kozalak Pekmezi Nelere İyi Gelir?

Zengin bir kimyasal bileşime ve birçok değerli tıbbi özelliğe sahip olan kozalak, eşsiz bir bitkidir.

  • Vücutta birikmiş zararlı toksinler, tüm kalıntıların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir karışımdır. Hücreleri deforme etmeden hücreleri içinde plak ve zararlı atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Kronik yorgunluk ve depresyonla savaşmaya yardımcı
  • Öksürük, nefes darlığı, astım, bronşit, KOAH gibi rahatsızlıkları hafifletir ve giderir.
  • Sinir sistemini korur ve zihinsel becerileri geliştirir çünkü büyük oranda demir ve diğer vitaminleri içerir.
  • İçinde bulunan B1 vitamini; kardiyovasküler ve periferik sinir sistemlerinin normal çalışmasına yardımcı olur.
  • İçinde bulunan A vitamini; görüşü güçlendirir, kas dokusunu sıkılaştırır, vücudun bulaşıcı hastalıklara, iltihaplı hastalıklara direnmesine yardımcı olur.
  • Çam kozalağı pekmezi erkekler için faydalıdır çünkü kas-iskelet sistemini ve tüm vücudu güçlendirir, sinir uyarılarının iletimini iyileştirir ve kemik ve kıkırdak dokusu için ana "tuğla" görevi görür.
  • Magnezyum sayesinde serebral korteks ve merkezi sinir sisteminin işlevselliğini etkiler, vücudun enfeksiyonlara direnmesine yardımcı olur, fosfor ve kalsiyum arasındaki etkileşime katılır.

Çam Kozalağı Pekmezi Nasıl Kullanılmalı?

Çam kozalağı veya tomurcukları tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır ve çam kozalakları da çam iğneleriyle birlikte ilaç üretiminde olduğu gibi tıpta birçok faydalı maddenin deposu olarak kullanılmaktadır.

Çam kozalağı pekmezi nasıl kullanılmalı sorusuna gelirsek eğer, her sabah kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına bir yemek kaşığı alabilirsiniz. Bu şekilde tüketmek istemeyenler ise sütün içerisine ekleyebilir.

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