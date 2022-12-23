Avokado Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Zayıflamak İçin Avokado Nasıl Yenir?

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Zayıflamak İçin Avokado Nasıl Yenir?

Avokado çok miktarda diyet lifi ve doymamış yağ asidi içerir. Yedikten sonra, diyet lifi midede büyük miktarda su emerek genişler, tokluğu artırır, diğer gıdaların alımını azaltır.

Zengin yağ (%70'in üzerinde kalp sağlığına sahip tekli doymamış yağ asitleri), diyet lifi, potasyum, magnezyum, C vitamini, E vitamini, karotenoidler, fitokimyasallar içerir. Yüksek yağlı ve yüksek lifli avokado, yiyeceklerin sindirimini geciktirebilir.

Diyet lifi ayrıca bağırsak yolundaki şekeri kaplayarak glikoz emilimini geciktirebilir, böylece kan şekeri yükselmez. Vücuda girdikten sonra, tokluk hissini uzatabilen ve gıda alımını azaltabilen sindirilmesi 4 ila 6 saat sürer. Peki, zayıflamak için avokado nasıl yenir? İşte cevabı.

Salata yapmak için;

Avokado meyve bıçağıyla ikiye bölünür ve ortadaki çekirdek çıkarılır.

Domatesi, salatalığı ve kapya biberi yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.

Avokado ve diğer malzemeleri bir kaseye koyun ve üzerine bir yemek kaşığı limon suyu dökün.

Tuz ve karabiber serpin, hafifçe ovalayın.

Dilerseniz üzerine nar tanecikleri de ekleyebilirsiniz.

Kahvaltı yerine geçen ya da ara öğün için milkshake yapabilirsiniz;

Uygun miktarda süt veya yoğurt veya kefir ile dilimlediğiniz avokadoyu ekleyin, üzerine biraz bal ekleyin, blenderdan geçirin taneciksiz ve pürüzsüz olduğunda tüketebilirsiniz.

Avokadolu yumurta yapmak için;

1 dilim ekmek kızartın, avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın, ince dilimler halinde beyaz peynirle ezin. Dilerseniz maydanoz ya da dereotu da ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı ekmeğinizin üzerine sürün. Az yağda pişirdiğiniz ya da rafadan olarak pişirdiğiniz yumurtayı üzerine ekleyin. İsteğe göre karabiber pul biber de eklenebilir.

Avokado Yağ Yakar Mı?

Avokado, bugünlerde sağlık bilincine sahip insanlar arasında çok popüler bir besindir. Avokado lifi açısından çok yüksek bir besin kaynağıdır. Yüksek potasyumlu gıda olmasından dolayı muzu dahi geride bırakıyor. Lif açısından zengin olan avokado yağ yakar mı? Avokadoların kilo vermesine yardımcı olabilecek bir yiyecek olduğu bilinmektedir.

Besin maddelerinin yüksek olmasından ve sağlıklı yağlarla dolu olmasından dolayı diyet listelerinin baş tacı haline geliyor. Yapılacak egzersizlerle beraber kısa sürede karın yağlarından kurtulmak mümkün. Avokado ayrıca yüksek miktarda niasin, riboflavin, bakır, manganez ve antioksidanlar içerir.

Avokado Zayıflatır Mı?

Avokado, çoğu tekli doymamış yağ içerir, bu bileşenler zeytin ve zeytinyağında bulunan aynı yağ asidi olan oleik asittir. Bu tür yağlar çok sağlıklı kabul edilir. Avokado zayıflatır mı? Yağ veya lif oranı yüksek kalitede olduğu için, tüketildikten sonra daha tok ve tatmin hissetmenize yardımcı olabilir. Bunun nedenini yağ ve lifin mideden gıda salınımını yavaşlatmasıdır.

Bu da kendinizi uzun süre tok hissetmenizi sağlar. İştahı azaltır ve yemeklerden sonra yemek yeme talebini azaltır. Kaçamak yapmak istemezsiniz ara öğünlerde bir şeyler yeme ihtiyacı duymazsınız. Makul ölçülerde tükettiğiniz sürece, avokado kesinlikle etkili bir kilo verme diyetinin parçası olabilir.