Çamaşır makinesi neden suyu boşaltmaz? Çamaşır makinasında bu arıza meydana geldiğinde ekranda e19 yazacaktır. Bunun anlamı makinanız su almıyor demektir. Eğer makinada su boşaltma sorunu var ise makinanın pompa motoruna bakıp o kısmı kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu kısımda meydana gelen tıkanıklık makinanın su almasını engeller. Daha birçok neden bulunmaktadır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız makalemizin devamını mutlaka okumanız gerekmektedir.

Çamaşır makinasının su boşaltmama nedenleri

Çamaşır makinasının su boşatmaması için birçok neden bulunmaktadır. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz ve sizlerin aydınlanmasını sağlayacağız. İşte çamaşır makinasının su boşaltmama nedenleri aşağıdaki gibidir