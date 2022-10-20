CAMDAKİ KIZ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan ve Rafet’in boşanacağını öğrenen Sedat; Gülcihan’ı ziyarete gider ve Cana ile karşılaşır. Nalan’ın odasındaki notu bulan Feride ise Alp’ten Cana’nın bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar. Hayri ile temiz havada bir gün geçiren Nalan’ın ise keyfi yerindedir. Feride Cana’nın çocuğunun babasının Sedat olduğunu Rafet’e söyler.