Adil’den kalan eve bakmaya giden Nalan; umduğunu bulamazken hayatında en yolunda giden şey Hayri ile ilişkisidir. Hayri de Nalan’la çok mutludur ve Türkan’a da Nalan’dan bahsetmeye niyeti yoktur. Türkan ise gördüklerini anlamlandırmak için bir hamle yapar. Muzo Hayri’yi evine kadar takip eder.