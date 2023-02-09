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Camdaki Kız akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe akşamı yayınlanan Camdaki Kız bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin 9 Şubat Kanal D yayın akışında yer almaması sebebiyle Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu sorusu gündeme geldi. Dizi severler Camdaki Kız dizisinin neden olmadığını sorguluyorlar. İşte 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden yayınlanacağı hakkında bilgiler...

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  • Camdaki Kız akşam var mı, yok mu ve neden yok? 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yaparken senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. Her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicileri "Camdaki Kız bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar...
  • Camdaki Kız akşam var mı, yok mu ve neden yok? 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    CAMDAKİ KIZ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de bu akşam "Deprem Özel" Gece Görüşü yayını ekranlara gelecek. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Camdaki Kız akşam var mı, yok mu ve neden yok? 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEDEN YOK?

    Üç Kız Kardeş dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.
  • Camdaki Kız akşam var mı, yok mu ve neden yok? 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    9 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

    10:00 Son Durum

    13:00 6 Şubat Depremi

    14:00 Deprem Özel

    18:00 En Büyük Afet

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Gece Görüşü

    01:00 Deprem Bölgesinde Gece

    05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
  • Camdaki Kız akşam var mı, yok mu ve neden yok? 9 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜM ÖZETİ

    Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir. Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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