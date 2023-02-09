CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir. Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.