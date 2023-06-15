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Camdaki Kız bitiyor mu, bugün final mi yapıyor? Camdaki Kız finalde neler olacak?

Ünlü psikiyatr ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin 3 yıllık serüveni bu akşam sona eriyor. Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan dizi, 82. ve final bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor. Peki, Camdaki Kız'ın finalinde neler olacak? İşte, 82. bölümün özeti ve final bölümüne dair diğer bilgiler...

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  • Camdaki Kız bitiyor mu, final mi yapıyor? Kanal D Camdaki Kız dizisi bitiyor mu?

    Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen Camdaki Kız'ın finali için beklenen gün geldi çattı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın üstlendiği dizi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisine veda ediyor. Peki, Camdaki Kız'ın final bölümünde neler olacak? İşte, detaylar...
  • Camdaki Kız bitiyor mu, final mi yapıyor? Kanal D Camdaki Kız dizisi bitiyor mu?

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM FİNAL YAPIYOR!

    Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi bu akşam, (15 Haziran Perşembe) günü 82. yeni bölümüyle final yapacak.
  • Camdaki Kız bitiyor mu, final mi yapıyor? Kanal D Camdaki Kız dizisi bitiyor mu?

    CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!
  • Camdaki Kız bitiyor mu, final mi yapıyor? Kanal D Camdaki Kız dizisi bitiyor mu?

    1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar. Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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