Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve konusu nedir?

Klinik Psikolog yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Kanal D ekranlarında yayınalanacak olan Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve konusu nedir?

Camdaki Kız dizisinden ilk fragman Kanal D ekranlarında geldi. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Boncuk" karakteri ile herkesin gönülünü fetheden Burcu Biricik bu kez yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından esinlenilen Camdaki Kız dizisi ile karşımızı çıkacak. Aynı zamanda Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve konusu da belli oldu.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin henüz yayın tarihi netleşmedi.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Devrim Yakut
Feri Baycu Güler
Feyyaz Şerifoğlu
Hamza Yazıcı
Hande Ataizi
Merve Polar
Nihal Menzil
Nur Sürer
Selma Ergeç
Şerif Erol
Tamer Levent

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nalan ve Sedat'ın karanlık geçmişi!

Nalan, sıcakkanlığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat geçmilerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmala baş başa bırakacak.

Camdaki Kız gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 11 Mart 2021
Survivor kim elendi? Acunn Survivor SMS sıralaması! 10 Mart Survivor 2021 son bölüm
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Alev Alev'de boşanma davasında sonuç ne olacak?
TELEVİZYONBoşanma davasında sonuç ne olacak?
Reyting sonuçları 10 Mart 2021 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON10 Mart reyting sonuçları açıklandı
Benim Adım Melek 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek fragmanı yayında
Sadakatsiz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 21. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayında! Masumiyet 3. bölüm
TELEVİZYONMasumiyet'ten yeni fragman!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. Bölüm fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. yeni bölümde Kamer ile Poyraz evleni
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 55. Bölüm fragmanı...
Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Masa artık yok"
Doğduğun Ev Kaderindir 36. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 35. son bölüm
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni fragman geldi mi?