Camdaki Kız dizisinden ilk fragman Kanal D ekranlarında geldi. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Boncuk" karakteri ile herkesin gönülünü fetheden Burcu Biricik bu kez yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından esinlenilen Camdaki Kız dizisi ile karşımızı çıkacak. Aynı zamanda Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve konusu da belli oldu.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin henüz yayın tarihi netleşmedi.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polar

Nihal Menzil

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nalan ve Sedat'ın karanlık geçmişi!

Nalan, sıcakkanlığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat geçmilerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmala baş başa bırakacak.

Camdaki Kız gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmiştir.