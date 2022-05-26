CAMDAKİ KIZ 44. SON BÖLÜM KONUSU

Nalan, sırrı öğrendikten sonra Feride'ye karşı gücünü koruyor!

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır. Feride, yardımcısı ile birlikte gideceğini Nalan'a söyler. Bir başka giden kişi ise, Hayri'dir.

Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Bu, zamansız gidiş Nalan'ı düşündürmektedir.