Camdaki Kız yeni sezon tarihi!

16 Haziran tarihinde sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin 3. sezonu hakkında dizinin takipçileri araştırma yapıyor. Yeni sezonu hakkında duyuruda bulunan proje hakkında gündemde olan soruların yanıtları haberimizin devamında...
CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
16 Haziran günü 47. bölümü ile ekranlara bir süreliğine ara veren Camdaki Kız'ın yayınlandığı Kanal D, yeni sezon hakkında izleyiciye müjdeli haberi verdi. Camdaki Kız dizisi 9 Eylül perşembe günü sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.
— Kanal D (@KanalD) August 30, 2021
CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sedat ve Nalan'ın düğün günü geldiğinde Feride sonunda Nalan'a sert davranmaktan vazgeçer. Nalan normal şartlarda annesinin bu kadar yumuşak davranmasına şahit olmadığı için oldukça şaşkındır. Babası ile bazı gerçekleri öğrenen Nalan'ın ruh hali değişmiştir. Öte yandan düğün günü Cana hala Sedat'ın peşindedir. Feride olaya dahil olacak ve işleyişi değiştirecektir.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?
Burcu Biricik - Nalan İpekoğlu
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat
Işıltı Su Alyanak - Nalan'ın çocukluğunu canlandıran oyuncu
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