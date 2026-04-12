Cameron Diaz: Bu kurala uymayan evime giremez

Cameron Diaz, ABD'nin New York şehrindeki evini ziyaret edenler için geçerli olan ev adabına dair kendisi için önemli olan kuralı açıkladı. 53 yaşındaki oyuncu, Drew Barrymore'un sunduğu 'The Drew Barrymore Show' programında, "en büyük tiksinti duyduğu şey" sorusunu yanıtladı.

Hollywood yıldızı, "New York sokaklarında giyilen ayakkabılar" sözlerini kullandı.

Evine ayakkabıyla girmek isteyenlerin galoş takması gerektiğini söyleyen oyuncu, "New York'taki evime girmek için kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekiyor" diye ekledi.

Barrymore, "Doğru, bu sayede evinde hiç mikrop yok" derken, Diaz da, "Evet, ben de yerlerde yuvarlanıyorum. Sorun olmuyor" diye ekledi.

Cameron Diaz 'Back in Action' filminde Jamie Foxx ile başrolleri paylaştı

Diaz, oyunculuğa uzun bir ara verdikten sonra, Jamie Foxx ile birlikte rol aldığı 2025 yapımı aksiyon komedisi 'Back in Action' ile 10 yıl sonra ilk kez ekranlara geri döndü.

Diaz, ara vermeye ailesine zaman ayırmak istemesinin neden olduğunu söyledikten sonra, dönüşünün ailesi için doğru zaman olduğunu belirtmişti. Diaz'ın müzisyen eşi Benji Madden'den iki çocuğu var.