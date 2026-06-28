Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Camide kan aktı! 2 kişi öldü

        Camide kan aktı! 2 kişi öldü

        Kayseri'de yatsı namazı öncesi camide çıkan bıçaklı kavgada Musa Y. ile Zübeyir T. hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli Mehmet A.'yı yakalamak için jandarma çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 01:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Camide kan aktı! 2 kişi öldü

        Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namaz öncesi camide tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.’yi bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.’yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muska tartışması cinayetle son buldu!

        Şanlıurfa'da, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Seyit Ali Sağır, Doğan'ın kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Yurt odasında acı ölüm
        Yurt odasında acı ölüm
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı