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        Haberler Gündem 3. Sayfa Camide video izleme cinayetinde yeni gelişme!

        Ankara'daki camide video izleme cinayetinde yeni gelişme

        Ankara'da, camide cep telefonundan video izlemesine tepki gösterdiği için çıkan kavgada Özer Karadaş'a kafa atarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yıldız hakkında istenen ceza belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:04
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        Camide video izleme cinayetinde yeni gelişme!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde 16 Mart'ta meydana gelen olayda Özer Karadaş (61), camide Selahattin Yıldız'ın (31) cep telefonunda video izlemesine tepki gösterdi. Camide başlayan tartışma dışarıda devam etti.

        Kavgaya dönen olayda Selahattin Yıldız, Özer Karadaş'a kafa attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Karadaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yıldız, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

        2 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

        Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile tutuklu Yıldız hakkında, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar olmak üzere toplam 21 yıla kadar hapis talep edildi.

        "ATTIĞI KAFA BENİM KAFAMA GELDİ"

        İddianamede ifadesine yer verilen Selahattin Yıldız, Özer Karadaş'ı tanıdığını ancak aralarında bir husumet olmadığını belirterek, "Olayın yaşandığı camiye ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okumak amacıyla gittim. Özer Karadaş da beni Kur'an okurken görüp 'burada okuma' dedi. Ben de kendisine sana ne dedim. Namaz çıkışında bu şahıs bana 'neden bakıyorsun' diyerek 'sen cahilsin, sen kafirsin' şeklinde söylemlerde bulundu. Aramızda arbede yaşandı. Olay yerinden uzaklaştığım sırada 'seni yaşatmayacağım' şeklinde tehditte bulundu. Bana kafa atmak isterken attığı kafa benim kafama geldi ve bir anda yere yığıldı. Şahsa herhangi bir temasta bulunmadım" dedi.

        İMAMIN TANIK OLARAK İFADESİNE BAŞVURULDU

        Tanık olarak ifadesine yer verilen imam S.B. ise namaz çıkışı Özer Karadaş ile konuştuğunu belirterek, "Özer bana, camide Kur'an okunurken Selahattin'in kitap okuduğunu, Kur'an dinlemenin farz olduğunu ve Kur'an dinlemesi yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

        Özer ile camiden çıkacağımız sırada Özer, Selahattin'e 'neden dik dik bakıyorsun' şeklinde laf attı. Olayı sırtım dönük olduğu için net bir şekilde göremedim" dedi.

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