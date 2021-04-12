Koronavirüs salgınında vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz gün önemli bir karar daha açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında teravih namazlarında camilerin kapalı olacağını açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.

Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.

İLK TERAVİH BU AKŞAM KILINACAK



İlk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi akşamı kılınacak.