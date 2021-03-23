DHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 3 girişimcinin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervinin bölge halkını sevindirmesinin ardından kepçelerle çalışma yapan işçilerin kamyonlarla çıkardığı tuzu havadan görüntülemek isteyen gazeteciler, drone kullandı.

DHA'nın haberine göre bu sırada işletmede yıllardır bekçilik yapan 'Çamur' isimli köpek, drone'a saldırdı.

Yavrusu 'Gofret'in yanından ayrılmayan ve sürekli havaya sıçrayan 'Çamur' için drone indirildi.

İşletme ortaklarından Selahattin İlter, 'Çamur'un çevrede kuş uçurtmadığını ve işletmeyi çok iyi koruduğunu belirterek, "Çamur sanıyorum başta yavrusu olmak üzere buraya zarar vereceğini düşünerek drone'a saldırdı. Çamur'un yavrusu Gofret'in de zaman zaman annesi ile bir olup cihaza havlaması renkli görüntüler oluşturdu" diye konuştu.