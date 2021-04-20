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Çan 2 Termik halka açılıyor

Odaş'ın iştiraki Çan 2 Termik AŞ, 21-22 Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplayacak. Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programında bu hafta Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu 21-22 Nisan tarihlerinde halka açılmak için talep toplayacak olan Çan 2 Termik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay oluyor. Altay, şirketi tanıtmanın yanı sıra neden halka açılmaya karar verdiklerini ve halka arz sürecini yatırımcılara aktarıyor.

Çan 2 Termik halka açılıyor
HABERTURK.COM

Odaş'ın iştiraki Çan 2 Termik AŞ, 21-22 Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplayacak. Halka arzda 3,90 lira fiyatla 74 milyon adet hisse satılıp 280 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı var. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e çıkabilecek. Hisselerin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si de yerli bir bireysel yatırımcılara satılacak.

Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programında bu hafta Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu 21-22 Nisan tarihlerinde halka açılmak için talep toplayacak olan Çan 2 Termik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay oluyor. Altay, şirketi tanıtmanın yanı sıra neden halka açılmaya karar verdiklerini ve halka arz sürecini yatırımcılara aktarıyor.

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